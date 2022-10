Als Wedel wackelt, setzen die Girls Baskets nach

Das erste Achtungszeichen ist gesetzt: Die Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel sind in der Nordost-Staffel mit einem Auswärtssieg in die neue Saison der WNBL gestartet. In einer bis in die Schlussminute engen Partie setzte sich das Team um Trainer Marcel Neumann beim SC Rist Wedel mit 75:70 (22:14, 16:24, 23:14, 14:18) durch.

„Das Spiel war so eng, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte Neumann. „Grundsätzlich ist es aber natürlich super, dass wir mit einem Sieg gestartet sind, der gibt den Mädels für die nächsten Aufgaben zusätzlichen Rückenwind.“

In der Partie in Wedel tauchten die Girls Baskets früh in ein Wechselbad der Gefühle ein. Die Führung wechselte ständig. Zwar habe sein Team in der Defense gute Arbeit verrichtet, sagte Girls-Baskets-Coach Neumann, die Wirkungskreise der wie erwartet treffsichersten Wedelerinnen, Jillian Schwarz (12 Punkte) und Marianna Byvatov (19), habe es aber nicht zu jeder Zeit einengen können. „Sie haben zwar zusammen 31 Punkte gemacht, aber das konnten wir verkraften“, befand Neumann.

Maira Banko agiert „überragend“ – die Bank spielt eine große Rolle

Den Gegenpart in seinem Team lieferte die aus Osnabrück zu den Girls Baskets gewechselte Maira Banko, die als Topscorerin 29 Punkte mit exzellenten Quoten zum Erfolg beisteuerte. Banko versenkte 3 ihrer 7 Dreierversuche und traf 10 von 11 Würfen aus der Mitteldistanz. „Das war überragend“, sagte Neumann. „Maira hat unserem Spiel offensiv sehr viel gegeben.“ Unter anderem im dritten Viertel drehte die Ex-Osnabrückerin auf, als die Girls Baskets sich mit einem 19:9-Lauf einen 9-Punkte-Vorsprung erarbeiteten.

„Wedel hat aber nie locker gelassen“, betonte der Coach. Im Schlussviertel schlossen die Gastgeberinnen noch einmal auf. „Unser Glück war, dass Wedels Bank nicht so stark besetzt war wie unsere. Dem Gegner ging irgendwann die Puste aus, während wir noch Körner hatten.“ Dennoch: Das Zittern um den Auftakterfolg hielt bis in die letzte Minute hinein. „Für die Entwicklung der Mädels sind Siege in solch engen Spielen natürlich goldwert. Daraus ziehen sie eine Menge Erfahrung“, sagte Neumann weiter.

Die Stimmung im Team jedenfalls sei bestens. Und dieser Zustand soll auch nach dem kommenden Sonntag anhalten, wenn die Girls Baskets um 12 Uhr beim Osnabrücker SC antreten. „Wir sind dort Favorit“, erklärte Neumann. „Dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden.“

