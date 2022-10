„Eine schwere Geburt“ – SG Sickte/Hötzum feiert 2:1-Erfolg

Nein, ein Spiel für Fußball-Feinschmecker war es wahrlich nicht. Aber ein erfolgreiches aus Sicht der Landesliga-Frauen der SG Sickte/Hötzum. Das Beste am 2:1 (1:1)-Heimsieg über die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine war das Ergebnis, konstatierte Oliver Bartz, Trainer der Gastgeberinnen.

Vor allem das Passspiel ist zu Beginn der Partie bei der SG Sickte/Hötzum nicht gut

„Von dem Passspiel, das uns sonst so sehr auszeichnet, war dieses Mal gar nichts zu sehen“, erzählte Bartz. Zwar ging seine Mannschaft in Führung – Finja Bode traf nach 10 Minuten nach feiner Einzelleistung –, doch fast postwendend glichen die Gäste aus, „weil wir irgendwie nicht frei im Kopf waren“, sagte Bartz. Nach einer Ecke gelang es seiner Mannschaft nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären – und schon stand es 1:1.

In der Folgezeit erarbeiteten sich die Gäste ein Übergewicht im Mittelfeld, noch vor der torgefährlichen Zone waren sie jedoch mit ihrem Latein am Ende. Dass auch seine Mannschaft den Ball kaum einmal in die torgefährliche Zone brachte, wurmte Bartz. „Die Halbzeitansprache war deshalb auch nicht so positiv für die Mädels“, berichtete der Trainer.

Die SG Sickte/Hötzum zeigt in der 2. Halbzeit einen ganz anderen Schwung

Bartz’ Worte verhallten aber offensichtlich nicht ungehört in den Ohren seiner Schützlinge. Die zeigten sich nach dem Seitentausch vor allem in den Zweikämpfen präsenter. „Plötzlich war ein ganz anderer Schwung in unserem Spiel.“ Maja Rosenthals Treffer zum 2:1 (66.) drückte die Überlegenheit auch in Zahlen aus. Am zweiten Pfosten lauernd hatte sie nach einer Rechtsflanke den richtigen Riecher und schob den Ball hinter die Torlinie.

„Leider haben wir es in der Folgezeit verpasst, den Sack zuzuschnüren“, sagte Bartz. Chancen waren da, Tore fielen keine mehr. „Das Spiel war wie eine schwere Geburt.“

SG: Wiesbaum – Hannemann, Lemburg (46. Haake), Krake, Stürzbecher (69. Jana Sophie Bode), Lange (83. Ehlers), Kleeschätzky, Rosenthal, Reinemann, Bost, Finja-Malin Bode.

Tore: 1:0 Finja Malin Bode (10.), 1:1 Adolph (12.), 2:1 Rosenthal (66.).

