Tetzel schießt Fümmelse mit Doppelpack zum Derbysieg

Der SV Fümmelse hat das Nachbarschaftsderby in der Fußball-Bezirksliga 3 vor heimischer Kulisse gegen den FC Arminia Adersheim mit 2:1 (2:1) gewonnen. Mit diesem Dreier hält der SVF Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle.

Im Spiel gegen den FCA sahen die Zuschauer vor allem eine starke erste Hälfte der Hausherren. Fümmelse dominierte in den ersten 45 Minuten klar das Geschehen auf dem Rasen und hielt die Gäste weitestgehend in Schach. SVF-Kapitän Marvin Tetzel brachte sein Team mit einem Doppelpack in der ersten Viertelstunde der Begegnung in Führung. Die Adersheimer konnten sich meist nur mit langen Bällen befreien und markierten glücklich den Anschlusstreffer durch Tahir Kaptantogrul kurz vor dem Pausentee.

Fümmelses Trainer Daniel Gustedt lobt sein Team und sieht sich als verdienter Sieger

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir sind am Ende verdienter Sieger“, sagte SV-Coach Daniel Gustedt und betonte, dass sein Team zweikampfstark und griffig gewesen sei. Jeder habe für den anderen gekämpft und viel Einsatz an den Tag gelegt. „Wir waren über 90 Minuten das bessere Team“, lautete Gustedts Fazit. Auf der anderen Seite ärgerte sich Adersheims Co-Trainer Jan Buchmann über eine „verpennte“ erste Hälfte. „Das war schon enttäuschend. Nichts von dem, was wir uns vorgenommen hatten, wurde umgesetzt. Wir waren in den ersten 45 Minuten nicht entschlossen genug. Wir suchen weiter unsere Form.“

Tore: 1:0, 2:0 Tetzel (7., 15.), 2:1 Kaptantogrul (45.+2).

