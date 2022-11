SV Wendessen: „Niederlage hat die Sinne geschärft“

Lina Heidrich (links) kehrt in den SVW-Kader zurück, nimmt aber erst mal auf der Bank Platz.

Nach der ersten Saisonniederlage soll jetzt der nächste Sieg her: Die Fußballerinnen des SV Wendessen treten am Sonntag (11 Uhr) beim noch punktlosen Schlusslicht der Oberliga, dem FC Eintracht Northeim, an.

Das deutliche 0:5 im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Eintracht Braunschweig vor einer Woche haben die Wendesserinnen gut verdaut. „Die Niederlage hat uns nicht aus der Bahn geworfen – im Gegenteil: Sie hat eher noch mal die Sinne geschärft“, sagt Marcel Döring, Trainer der Wendesserinnen.

Nach Northeim fährt der SVW als Favorit. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Unser klares Ziel heißt, dort drei Punkte einzufahren“, so Döring, der aber auch im Hinblick auf die Northeimerinnen betont: „Die werden sich nicht kampflos ergeben und wollen sicherlich auch endlich mal punkten.“

Die Gäste stellen sich darauf ein, in Northeim auf Kunstrasen spielen zu müssen. „Das ist für uns immer eine Umstellung“, erklärt Döring, der wohl auf die selbe Startaufstellung wie gegen Eintracht setzen wird. Lina Heidrich kehrt zudem nach einer Erkrankung in den SVW-Kader zurück, wird vermutlich aber vorerst die Jokerrolle einnehmen. „Für 90 Minuten reicht es bei ihr noch nicht“, schätzt der Trainer ein.

