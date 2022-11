Ein Überraschungs- und ein Arbeitssieg für Wolfenbütteler VC

WVC-Zuspielerin Mareike Hahn (links) setzte ihre Angreiferinnen (hier von links: Nina Piesch und Maria Rachner) stets gut in Szene.

Für die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC gab es endlich wieder Grund zum Jubeln. Nach vier 0:3-Niederlagen in Folge gewann der Aufsteiger jetzt in der Halle an der Ravensberger Straße überraschend gegen die ambitionierten Giesen Grizzlys und fuhr einen Arbeitssieg gegen GfL Hannover II ein.

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten bei uns platzt“, betonte WVC-Coach Jens Rößler. Er und sein Team wussten, wozu sie in der Lage sind. „Wir hatten es bislang nur nicht geschafft, das was wir im Training abrufen, auch im Spiel umzusetzen“, sagte Rößler. Oftmals stand den Wolfenbüttelerinnen ihre Nervosität im Weg.

Wolfenbütteler VC – TSV Giesen Grizzlys 3:2 (15:25, 19:25, 25:18, 25:22, 15:12). Diese Nervosität konnte der WVC gegen die als Tabellenzweiter angereisten Grizzyls ablegen, allerdings erst nach zwei verlorenen Sätzen. „Dann hat sich die Mannschaft gefunden, die den Sieg einfahren konnte. Dabei haben wir auch davon profitiert, dass Giesen uns ein wenig unterschätzt hat“, berichtete Rößler.

Die Wolfenbüttelerinnen setzten die Gäste mit guten Aufschlägen unter Druck. „Das wirkte wie ein Anker für unser Spiel“, sagte der Coach, der ein Sonderlob an seine Zuspielerin Mareike Hahn verteilte. „Sie hat uns durch beide Spiele geführt, ihre Mitspielerinnen gut in Szene gesetzt und immer die richtigen Entscheidungen auf dem Feld getroffen.“

Wolfenbütteler VC – GfL Hannover II 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:20). Nach dem Überraschungssieg lieferten die Wolfenbüttelerinnen auch gegen den Abstiegskandidaten ab. „Wir haben erst die Kür und dann die Pflicht gespielt, hatten erst das große emotionale Erlebnis und uns dann noch einen Sieg erarbeitet“, freute sich Rößler.

Gegen Hannover haben seine Spielerinnen die Lücken in der gegnerischen Abwehr getroffen. Nach dem verlorenen zweiten Satz stellte der Coach sein Team auf einigen Positionen um. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir einen großen Kader hatten“, sagte der Coach, der nach dem Fünfsatzsieg gegen Giesen noch personelle Alternativen aufbieten konnte.

Mit den zwei Erfolgen haben die Wolfenbüttelerinnen jetzt einen großen Schritt von der Abstiegszone weg gemacht. „Das gibt uns Schub für die kommenden Aufgaben, bringt aber auch den Nachteil mit sich, dass die Gegner uns wohl nicht mehr unterschätzen werden“, meinte Rößler.

WVC: Hahn, Piesch, Strelow, Kiel, J. Kunze, Käfer, Bachmann, Bethke, Rachner, D. Kunze, Steckhan, Schneider.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de