Germanias Jonathan Holinka dreht im Wolfenbüttel-Derby auf

Wolfenbüttel. Der C-Jugendliche entschied mit vier Toren das Stadtduell quasi im Alleingang, während die U19 des MTV in Vorsfelde spät zwei Punkte einbüßte.

In der Fußball-Landesliga der C-Junioren setzte sich der BV Germania Wolfenbüttel im Stadtderby gegen den MTV klar mit 5:0 durch. Die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel kassierten in der Landesliga beim SSV Vorsfelde einen späten Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

A-Junioren

Landesliga: SSV Vorsfelde – MTV Wolfenbüttel 2:2 (1:2). Tore: 1:0 (9.), 1:1, 1:2 Jasper Schmiedel (20., 29.), 2:2 (87. Elfmeter).

„Durch einen individuellen Fehler lagen wir schnell zurück, kamen anschließend jedoch sehr gut ins Spiel und gingen bis zur Pause in Führung“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Mit Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Hausherren den Druck. „Diese Phase haben wir gut überstanden, insgesamt jedoch keine eigenen Torchancen herausgespielt.“ Den 2:2-Ausgleich kassierte der MTV durch einen „unnötigen Elfmeter“.

JSG SCU SalzGitter – BV Germania Wolfenbüttel 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Golkowski (2.), 1:1 (21.), 2:1 (60.), 3:1 (67.), 4:1 (73.), 5:1 (86.).

„Im ersten Durchgang haben wir noch sehr gut mitgehalten und gingen nach einer Ecke und einem Kopfballtor in Führung“, berichtete BVG-Trainer Nenad Radojevic.

Nach der Halbzeit spielten die Gastgeber aus dem Süden Salzgitters ihre Kraft- und Ausdauer-Vorteile aus. „Schnell löste sich sowohl unsere Abwehr- als auch Mittelfeldkette auf. Die Gegentore fielen viel zu einfach und ohne große Gegenwehr“, resümierte Radojevic.

Bezirksliga Süd: MTV Wolfenbüttel II – SV Lengede 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Böder (37.), 1:1 (58.), 1:2 (69., Elfmeter), 2:2 Richter (90.+2).

„Es war von Anfang an ein temporeiches Spiel auf hohem Niveau“, berichtete MTV-Trainer Achim Freitag. Gegen Ende der ersten Halbzeit übernahm das Freitag-Team das Zepter und ging verdient in Führung. Auch nach der Pause dominierte zunächst der MTV, ehe laut Freitag der Schiedsrichter verstärkt ins Geschehen eingriff. „Leider war er nicht auf der Höhe und erkannte unser zweites Tor wegen angeblicher Abseitsstellung nicht an“, sagte Freitag. Im Gegenzug fiel das 1:1. „Das sorgte für einen Bruch in unserem Spiel.“

Wenig später ging Lengede sogar in Führung. In der Schlussphase erhöhten die Meesche-Kicker den Druck, erspielten sich Chancen im Minutentakt und wurden belohnt: Mit einem Freistoßhammer aus 30 Metern erzielte Luis Richter in der Nachspielzeit den Ausgleich.

B-Junioren

Landesliga Süd: BSC Acosta II – MTV Wolfenbüttel 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Wolf (30., Elfmeter), 0:2 Fricke (67.), 0:3 Caglar Hidir (78., Elfmeter).

SSV Vorsfelde – BV Germania Wolfenbüttel 6:4 (4:3). Tore: 0:1 Taege (6.), 1:1 (10.), 2:1 (14.), 3:1 (15.), 3:2, 5:4 Pokos (18., 66., Elfmeter), 4:2 (19.), 4:3 Batt (39.), 5:3 (43., Elfmeter), 6:4 (74., Elfmeter).

„Wenn man so viele Geschenke verteilt wie wir, kann man auch mit vier eigenen Toren nicht gewinnen. Wir haben es Vorsfelde viel zu einfach gemacht“, sagte BVG-Trainer Vincent Schwarz.

Bezirksliga Mitte: TSV Marathon Peine DJK – MTV Wolfenbüttel II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Kube (10.), 0:2, 0:5 Bosse (26., 64.), 0:3 Ragusa (34.), 0:4 (47., Eigentor), 0:6 Modemann (80.).

C-Junioren

Landesliga Süd: Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0 Holinka (10., 45., 67., 70.), 3:0 (58., ET).

„Nach einer bärenstarken Leistung haben wir das Stadtderby hochverdient gewonnen“, meinte BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. „In der ersten Halbzeit haben wir uns gegen den tief stehenden MTV schwergetan.“ Das Meesche-Team habe die Räume gut zugestellt und es seiner Mannschaft schwer gemacht, hinter die Kette zu kommen.

In Halbzeit 2 machte der MTV immer mehr auf und wurde mutiger. „Das haben wir knallhart ausgenutzt“, sagte Fahlbusch. Vor allem Jonathan Holinka drehte auf und erzielte vier Treffer. „Wir haben gut verteidigt und clever nach vorne gespielt“, sagte Fahlbusch weiter. „Damit haben wir uns erstmal oben in der Tabelle festgespielt.“

MTV-Trainer Bert König sah zunächst „ein Abtasten von beiden Seiten, im Mittelfeld wurden ordentliche Zweikämpfe geführt. Nach zwei, drei guten Umschaltmomenten haben wir uns die ersten Chancen erspielt.“ Der Rückstand für seine Elf sei „aus dem Nichts“ gefallen. In Hälfte 2 stellte König sein Team offensiver auf, „aber leider fanden wir nicht zu unserem Spiel. Nach dem 3:0 war völlig die Luft raus, was ich in dieser Form nicht akzeptiere. Wir müssen lernen, schneller und effektiver zu spielen, sonst wird es eine unruhige Saison.“

Bezirksliga Mitte: MTV Wolfenbüttel II – JFV Kickers Braunschweig 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Derbas (4.), 1:1 (25.).

„In der ersten Halbzeit war es von beiden Seiten ein sehr zerfahrenes Spiel“, erzählte MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Eigentlich sollte uns unsere frühe Führung Sicherheit geben, doch einige Fehlentscheidungen und ein nicht gegebener Elfmeter bewirkten das Gegenteil.“ Durch eine Unachtsamkeit kassierte das Rupprecht-Team den Ausgleich. „Meine Ansagen in der Halbzeit zeigten Wirkung“, so der MTV-Coach. „Wir haben uns zahlreiche Chancen herausspielen, trafen aber das Tor nicht mehr.“

MTV Wolfenbüttel II – Eintracht Braunschweig 0:2 (0:1). Tore: 0:1 14.), 0:2 (39.).

Die ersten 15 Minuten sei Tabellenführer Eintracht die bessere Mannschaft gewesen, berichtete MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Im weiteren Spielverlauf bekamen wir mehr Zugriff aufs Spiel und wurden stärker, kassierten kurz nach der Pause aber unnötig das 0:2“, berichtete Rupprecht, dessen Mannschaft aber nicht aufsteckte. „Wir haben uns drei, vier hochkarätige Torchancen herausgespielt, die wir ungenutzt ließen. Die Einstellung meiner Jungs hat aber gestimmt.“

