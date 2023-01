Arminia Adersheim holt sich den zweiten Platz

Adersheim. Der FC hatte anfangs noch ein paar Schwierigkeiten, fand dann aber richtig gut in den Fortuna-Cup.

Fast hätte es mit dem Coup beim Fortuna-Cup geklappt. Beim Hallenturnier des SV Fortuna Lebenstedt wurden die Bezirksliga-Fußballer des FC Arminia Adersheim erst im Finale von ihrem Liga-Kontrahenten Goslarer SC mit 4:2 gestoppt, präsentierten sich aber gut gerüstet für die am Donnerstag beginnende Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft.

„Wir kommen gerne wieder nach Salzgitter, das Turnier hat uns Spaß gemacht“, zeigte sich Spielertrainer Garrit Golombek sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Arminia. Zu Beginn des Turniers sah es noch nicht so aus, als würden die Arminen ein Wörtchen um den Titel mitreden können. Gegen den wenig überzeugenden Bezirksligisten MTV Lichtenberg mühte sich Adersheim zu einem knappen 1:0.

Oberligist Freie Turner Braunschweig entpuppte sich für die Arminia im zweiten Spiel beim 1:4 als unüberwindbare Hürde. Die Löwenstädter zelebrierten ansehnlichen Budenzauber und gingen problemlos mit insgesamt 12:2 Toren durch die Vorrunde. Zwar hatten die Wolfenbütteler die ersten Chancen im Spiel, doch dann drehte der Favorit auf. Thorben Rühe gelang der zwischenzeitliche Anschluss zum 1:2, doch die Turner stellten prompt den alten Abstand wieder her und erhöhten noch per Strafstoß.

Das direkte Duell mit dem SV Union Salzgitter, ebenfalls Kontrahent der Adersheimer in der Bezirksliga 3, musste entscheiden, für wen es in die Vorschlussrunde gehen würde. Die Unioner erwischten Adersheim auf dem falschen Fuß und gingen früh in Führung. Es dauerte eine Weile, bis die Arminen sich erholten. Holger Barbier markierte schließlich den Ausgleich, und Garrit Golombek legte mit einem Doppelpack zum 3:1-Endstand nach.

Das Halbfinale steckte voller Überraschungen. Zunächst unterlagen die Freien Turner unerwartet gegen Goslar, dann düpierte Adersheim Gastgeber SV Fortuna Lebenstedt. Wieder war Golombek Mann des Spiels mit einem Treffer und einer Torvorlage zum 2:0. In der Schlussphase warfen die Fortunen noch einmal alles in die Waagschale, doch ein Schuss von Jan Pote klatschte an den Pfosten, den zweiten kratzte Tim-Hendrik Laas großartig aus der Ecke.

Erfreulich für die Adersheimer: Spielertrainer Garrit Golombek meldete sich nach dreimonatiger Verletzungspause (siehe nebenstehenden Bericht) mit vier Treffern zurück. Golombek: „Ich denke, das war ein ordentliches Comeback.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de