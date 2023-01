Packende Zweikämpfe, spektakuläre Abschlüsse: Das wollen ab Donnerstag unter anderem Germania Wolfenbüttel (gelbe Trikots) und die Sportfreunde Ahlum (blaue Trikots) den Zuschauern in der Halle an der Ravensberger Straße zeigen.

Wolfenbüttel. Am Donnerstagabend beginnt die 34. Auflage der inoffiziellen Stadtmeisterschaft. Gespielt wird in zwei Gruppen, am Samstag steigt die Endrunde.