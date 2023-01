Favoriten geben sich zum Auftakt keine Blöße

Der Lindener SV (in Weinrot) stemmte sich zum Turnierauftakt lange gegen die Niederlage gegen den BV Germania Wolfenbüttel (in Gelb). Am Ende siegte der Landesligist aber mit 4:1.

Der erste Abend der 34. inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Sporthalle an der Ravensberger Straße endete in Gruppe A ohne große Überraschungen. Landesligist BV Germania Wolfenbüttel sowie die beiden Bezirksligisten Arminia Adersheim und MTV Salzdahlum zogen punktgleich in die Endrunde am Samstag ein. Als viertes Team qualifizierte sich der Lindener SV für das Finalturnier.

BV Germania Wolfenbüttel legt los wie die Feuerwehr

Bis zur Spielpause nach neun Partien sah alles nach einem Durchmarsch des Ausrichters BV Germania aus. Nach nervösem Beginn gegen den Lindener SV setzte sich der Landesligist letztlich standesgemäß mit 4:1 durch. Der TSV Leinde bekam danach die spielerische Überlegenheit der Blau-Gelben beim 0:5 zu spüren. Sieg Nummer 3 für die Truppe von der Schweigerstraße gab es dann im Topspiel des Abends gegen die bis dato ebenfalls zweimal erfolgreiche Arminia aus Adersheim. Dieser wurde beim 1:3 die offensive Torwarttaktik zum Verhängnis. Nach dem 0:1 durch Justin Speck drückten die Adersheimer, deren Torwart dann den Ball an der Mittellinie verlor, wodurch Speck zum vorentscheidenden 2:0 seiner Germanen einnetzen konnte.

MTV Salzdahlum macht die Gruppe wieder spannend

Wer dachte, dass damit der Spitzenplatz in der Gruppe vergeben war, hatte die Rechnung ohne den MTV Salzdahlum gemacht. Die Mannschaft von Jens Hueske hatte zwar schwer ins Turnier gefunden und gegen den Bezirksliga-Konkurrenten Adersheim mit 0:3 zum Auftakt verloren. Allerdings machte der MTV diese Niederlage in einem engen Spiel gegen den BV Germania und einem 2:1-Sieg wieder wett. Somit hatten sich die drei Topteams jeweils eine Niederlage zugefügt und sich die Punkte gegenseitig genommen. Adersheim grüßte am Ende dank des besseren Torverhältnisses von der Tabellenspitze. Dahinter folgten der BV Germania und der MTV Salzdahlum.

Lindener SV feiert zwei Siege gegen direkt Konkurrenten

Im Kampf um den vierten Endrundenplatz hieß es für den Lindener SV, die Sportfreunde Ahlum und den TSV Leinde gegen die direkten Konkurrenten zu punkten. Und dies gelang dem Lindener SV am besten. Gegen Ahlum hieß es am Ende 3:1. Den TSV Leinde besiegte der LSV gar mit 4:0. Die 6 Zähler reichten zum Weiterkommen. Denn Ahlum und Leinde holten lediglich durch das 1:1 im direkten Aufeinandertreffen einen Punkt.

Adersheim-Trainer Garrit Golombek sagte nach dem Gruppensieg: „Wir sind super gestartet. Das Spiel gegen Germania war auf Augenhöhe und wurde durch Kleinigkeiten entschieden.“ Da er aufgrund seiner Knieverletzung davon ausgehe, dass es sich für ihn um die letzte inoffizielle Stadtmeisterschaft handele, freute er sich, dass er am Samstag noch einmal an der Ravensberger Straße auflaufen wird: „Das wird ein ganz besonderer Auftritt für mich“, so Golombek nach dem Weiterkommen.

