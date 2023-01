Sickte. Der Nordharzligist setzt sich in Gruppe A des Elm-Asse-Cups mit sechs Siegen durch. Auch Kissenbrück, Cremlingen und Dettum sind weiter.

Auf dem Weg in die Endrunde: Die SG Remlingen/Denkte (in Gelb) wurde in Gruppe A ihrer Favoritenrolle gerecht und räumte unter anderem den TuS Cremlingen (in Blau) mit 3:0 aus dem Weg.

Hallenfußball SG Remlingen/Denkte geht mit weißer Weste in die Endrunde

Der Ball rollt beim Elm-Asse-Cup in Sickte endlich wieder. Nachdem das Turnier zweimal Corona-bedingt ausfallen musste, wurde Ausrichter MTV Dettum beim Auftakt in der Sickter Sporthalle gestern darin bestätigt, das beliebte Hallenfußballturnier wieder stattfinden zu lassen. 280 Zuschauer in der voll besetzten Halle sorgten für gute Stimmung auf den Rängen, die Spieler der sieben Teams der Gruppe A für ansehnlichen Fußball auf dem Parkett.

QR-Code in der Halle: Zuschauer können besten Torwart online wählen

Turnier-Hauptorganisator Julian r zeigte sich zufrieden mit dem ersten Turniertag. „Unser Ziel war es, dass die Leute endlich wieder einmal zusammenkommen. An der voll besetzten Tribüne sehen wir, dass die Leute Bock auf das Event haben.“ Der Vorsitzende des MTV Dettum freute sich, dass die Spiele fair abliefen: „Das war mir bei aller Vorfreude am wichtigsten. Es soll hier fairen Sport in guter Atmosphäre geben.“

Neu in diesem Jahr: Der Torwart des Turniers wird diesmal von den Zuschauern gewählt. Überall in der Halle hingen QR-Codes aus, die zu einer Abstimmungsplattform im Internet führten. Bis zum Finaltag können die Zuschauer noch abstimmen.

Favorit Remlingen/Denkte marschiert durch die Vorrunde, verliert aber Christian Hauke

Zum Spielgeschehen: Allen voran Nordharzligist SG Remlingen/Denkte, der im Vorfeld in einem Online-Zuschauervoting zum Turnierfavoriten gewählt wurde, sprühte nur so vor Spielwitz. Zunächst musste die Reserve vom MTV Schandelah-Gardessen (2. Nordharzklasse) dran glauben und kassierte eine 0:6-Niederlage. Gegen den SV Kissenbrück (Nordharzliga) drehte die SG einen 0:2-Rückstand in ein 3:2. Gegen den TuS Cremlingen (Nordharzliga) stand beim 3:0 dann wieder die Null. Und auch Nordharzklassist SG Lucklum/Veltheim hatte mit 1:4 das Nachsehen. Ausrichter MTV Dettum war beim 2:4 ebenso chancenlos. Allerdings bezahlte die SG den Erfolg und das sichere Weiterkommen mit der Knöchelverletzung von Christian Hauke teuer.

Kopf-an-Kopf-Rennen um die Plätze in der Endrunde

Hinter Favorit Remlingen/Denkte entwickelte sich im Laufe des Abends ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die drei weiteren Endrunden-Plätze. Nachdem sich der MTV Schandelah-Gardessen II nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen als erstes Team aus dem Turnier verabschiedet hatte, musste auch Lucklum-Veltheim alle Endrunden-Hoffnungen nach dem 1:5 gegen den TuS Cremlingen begraben.

Also blieben Cremlingen, Weddel, Kissenbrück und Ausrichter Dettum in der Verlosung. Nachdem der Braunschweiger Kreisligist VfR Weddel mit drei Siegen aus vier Spielen und neun Punkten schon auf einem guten Weg war, führten zwei Niederlagen gegen Kissenbrück (0:4) und Remlingen/Denkte (1:3) doch noch zum Ausscheiden.

MTV Dettum fängt Weddel noch ab und löst Finalrundenticket im letzten Spiel

Nutznießer war Gastgeber MTV Dettum, der mit einem 4:3-Sieg gegen Lucklum-Veltheim nach Punkten noch zu den Weddelern aufschloss und aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz 4 übernahm. Der SV Kissenbrück und der TuS Cremlingen besiegten in ihren Abschlusspartien jeweils das punktlose Schlusslicht MTV Schandelah-Gardessen II, liefen somit auf Platz 2 beziehungsweise 3 ein und dürfen am Samstag in der Endrunde noch einmal ran.

