Skandal bei Wolfenbütteler Turnier – Angriff auf Schiedsrichter

Wolfenbüttel. Die Hallenturnier-Stadtmeisterschaft in Wolfenbüttel ist am Samstag nach einem Angriff auf den Schiedsrichter abgebrochen worden. Das ist passiert.

Bürgermeister Ivica Lukanic überreichte den Pokal an die Vertreter des MTV Wolfenbüttel und Arminia Adersheim. Beide Mannschaften teilten sich den Pokal, nachdem das Turnier nach einem Zwischenfall abgebrochen worden war.

Fassungslosigkeit herrschte an Samstag in der Sporthalle an der Ravensberger Straße. Die 34. Auflage der inoffiziellen Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft im Hallen-Fußball, sie endete vorzeitig und für alle Spieler und Zuschauer mit einem Schock. Nach einem Angriff auf den Schiedsrichter beim zweiten Halbfinale zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem SV Wendessen wurde das Turnier abgebrochen.

Es war das erste Mal, dass dieses Traditionsturnier auf diese Weise endete. Finalist Arminia Adersheim und der MTV einigten sich nach einer längeren Lagebesprechung darauf, sich den Pokal zu teilen.

Die Meesche-Kicker führten mit 3:0 gegen Wendessen, hatten aber gerade einen Gegentreffer kassiert. Nach einer Diskussion zwischen einem Wendesser und dem Schiri sprach der Unparteiische eine Zeitstrafe aus. In dem Moment sprang ein verletzter Spieler der ersten Wendesser Herren-Mannschaft (der Name ist der Redaktion bekannt) über die Balustrade und prügelte auf den Schiri ein. Das Spiel wurde sofort unterbrochen, der Übeltäter aus der Halle geführt.

Lagebesprechung nach Schiri-Angriff in Wolfenbüttel – Turnier abgebrochen

Minutenlang war unklar, wie es weitergeht. Die Organisatoren des BV Germania Wolfenbüttel und weitere Führungspersonen des Vereins und der anderen Vereine hielten eine Lagebesprechung auf dem Hallenpaket ab. Dann griff Hallensprecher Rüdiger Reiche zum Mikro über verkündete die bittere Realität: Die Hallenmeisterschaft ist abgebrochen, es wird keine sportliche Entscheidung fallen. Die beiden Finalisten MTV und Adersheim einigten sich darauf, sich den Titel zu teilen.

