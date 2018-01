„Nicht einfacher als bei der U21-WM“

Foto: regios24/ds, BestPixels/Ziebart (Archiv)

Giovanna Scoccimarro (gr. Bild, r.) steht bei der DM der Frauen vor ihrem ersten Wettkampf seit ihrem Sieg bei der U21-Weltmeisterschaft in Zagreb. Für Vorsfelde geht am Wochenende auch Marc-Alexander Fitzlaff (kl. Bild, r.) in Stuttgart auf die Matte. Foto: regios24/ds, BestPixels/Ziebart (Archiv)