Jahns Pesickova erreicht das Halbfinale in der U16

Wolfsburg Mit Laura Pesickova und Carina Skusa vom TV Jahn Wolfsburg waren zwei Wolfsburger Tennistalente für die Jugendmeisterschaften des Verbandes Niedersachsen-Bremen in Isernhagen zugelassen. Die in der U16-Konkurrenz an Position 4 gesetzte Pesickova erreichte mit Zweisatzsiegen, unter anderem im...