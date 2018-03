Young Grizzlys geehrt

Wolfsburg Mit einem Banner begrüßten die Fans der Grizzlys den erfolgreichen Wolfsburger Eishockey-Nachwuchs. Die Young Grizzlys hatten am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der Schüler-Bundesliga D errungen und wurden am Mittwochabend anlässlich des Play-off-Spiels des DEL-Teams in der ersten...