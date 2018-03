Loock hält den Punkt für Lupo III fest

Wolfsburg. In einer Nachholbegegnung des 16. Spieltages gab es in der Fußball-Kreisliga am Mittwochabend ein Unentschieden. Der TSV Wolfsburg und Lupo Martini Wolfsburg III trennten sich 2:2 (1:1). Im Hinspiel hatte es einen 2:1 Erfolg der für die dritte Mannschaft der Italiener gegeben. ...