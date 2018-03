Positiv trotz Torhüter-Roulette

Ein Sieg soll her: Der SSV Vorsfelde will in der Fußball-Oberliga den ersten Dreier im Pflichtspieljahr 2018 einfahren. Am Sonntagnachmittag wollen die Eberstädter gegen den Heeslinger SC die drei Punkte im heimischen Drömlingstadion behalten, müssen dabei aber verletzungsbedingt auf einen weiteren...