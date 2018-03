VfL: U16 will gegen Niendorf die Tabellenführung behaupten

Wolfsburg. Die Tabellenführung in der Fußball-B-Junioren-Regionalliga Nord will die U16-Mannschaft des VfL Wolfsburg am Sonntag durch einen Heimsieg gegen den Niendorfer TSV festigen. Spielbeginn ist um 12 Uhr auf dem C-Platz im Porschestadion. Die Gäste aus dem...