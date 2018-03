VfL II ist Favorit

Als klarer Favorit gehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg II am Sonntagnachmittag in das Heimspiel der 2. Bundesliga gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Das Spiel beginnt um 14 Uhr im VfL-Stadion am Elsterweg. Die Mannschaft von VfL-Trainer Saban Uzun ist Tabellendritter, die Gäste aus...