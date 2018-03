Hattorf und SVN hoffen auf Sieg im Kellerduell

Wolfsburg . Der 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga hat es in sich. Mit einem Erfolg über den TV Jahn könnte sich der Liga-Primus aus Vorsfelde eines Konkurrenten um den Titel entledigen. Am Tabellenende erwartet in Hattorf der Tabellenvorletzte das Schlusslicht aus Nordsteimke. Einmal mehr...