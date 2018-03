Grizzlys-Manager nach dem Aus: „Es ist eine erfolgreiche Saison“

Wolfsburg Wenige Tage nach dem Play-off-Aus in Berlin nimmt Manager Charly Fliegauf den Kopf wieder nach oben und blickt mit Stolz auf die abgelaufene Saison in der Deutschen Eishockey-Liga. „Wir haben sie erhobenen Hauptes beendet“, sagt der Manager der Grizzlys Wolfsburg trotz der 1:4-Niederlage in der...