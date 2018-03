U17-Juniorinnen in Magdeburg

Wolfsburg Gen Osten geht es für die U17 des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen. Am Dienstag von 17 Uhr an gastiert die Mannschaft von Trainer Holger Ringe beim Magdeburger FFC. Es geht darum, die Tabellenführung beim abwehrstarken Sechsten der Staffel...