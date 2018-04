Keine Stolze, kein VfL-Tor

In der 2. Frauenfußball-Bundesliga Nord besiegte der SV Meppen am Ostersamstag den bisher punktgleichen Tabellendritten VfL Wolfsburg II mit 1:0 (1:0) und revanchierte sich damit für die in gleicher Höhe in Wolfsburg erlittene Vorrundenniederlage. Die Gäste fielen auf den vierten Tabellenplatz...