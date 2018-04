VfL Wolfsburg II unter Druck, MTV Vorsfelde dezimiert

Nach überzeugenden Heimauftritten wollen die Handballerinnen des VfL Wolfsburg II und des MTV Vorsfelde nun nachlegen. Für die VfL-Reserve geht es in Wittingen um den Anschluss ans Landesliga-Mittelfeld. Vorsfelde will der Liga zeigen, dass es mehr kann, als es in der Hinrunde geboten hat. ...