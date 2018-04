Madsack mit erstem Blackbirds-Homerun

Oliver Madsack hat es nicht verlernt. Der frühere Bundesliga-Spieler der Yahoos schlug den ersten Homerun in der Geschichte des neuen Wolfsburger Baseball-Klubs, der Blackbirds. Deren feierliche Saisoneröffnung am Samstag mit einem Testspielturnier auf dem neuen Platz am Fallersleber Windmühlenberg...