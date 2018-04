Ausrutscher nicht mehr erlaubt

Nach dem Höhenflug folgte der Absturz. So erging es der Reserve des VfL Wolfsburg vergangenes Wochenende in der Regionalliga Nord. Weil sowohl der Hamburger SV II als auch der VfB Lübeck patzten, hatte der VfL in Oldenburg die riesige Chance, Punkte gut zu machen. Am Ende sprang jedoch beim 1:1 nur...