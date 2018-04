VfR trifft in allerletzter Sekunde

Am Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga durch den SSV Vorsfelde II gibt es nur noch theoretische Zweifel. Bei acht ausstehenden Begegnungen beträgt der Vorsprung 15 Punkte. Auch an der Reihenfolge am Tabellenende hat sich nichts geändert. Der VfR Eintracht bleibt auf Platz 13, Hattorf...