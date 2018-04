VfL II: Nachholspiel gegen Drochtersen/Assel

Wolfsburg Seit dem Jahr 2015 spielt die U23 des VfL Wolfsburg im AOK-Stadion. In dieser Saison der Fußball-Regionalliga Nord haben sich die Wolfsburger zu einer wahren Heimmacht entwickelt. Bereits am Mittwoch ab 14 Uhr steht das nächste Heimspiel an, die Grün-Weißen empfangen als Tabellenzweiter den Neunten...