Barnstorf kann zu Isenbüttel aufschließen

Barnstorf. Erstmals seit mehr als einem halben Jahr gingen die Fußballer des SV Barnstorf am vergangenen Mittwoch in einer Bezirksliga-Partie wieder als Sieger vom Platz (2:1 gegen den STV Holzland, wir berichteten). Nun reist der Tabellenvorletzte am morgigen Sonntag (15 Uhr) zum MTV Isenbüttel,...