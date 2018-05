Barnstorf vor nächstem Hammerspiel

Barnstorf. Es ist das „zweite Hammerspiel“ nacheinander, so Jörg Robe, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Barnstorf, vor der Partie des Aufsteigers gegen den MTV Gamsen am Sonntag (15 Uhr). Nach der 0:5-Niederlage bei Spitzenreiter SV Reislingen/Neuhaus ist nun also der Tabellenzweite zu Gast...