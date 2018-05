„Mund abwischen, weitermachen“

0:1 (0:0) unterlag in der Fußball-Bezirksliga der SV Barnstorf, seines Zeichens Tabellenvorletzter, dem MTV Gamsen, Zweiter der Liga. „Das Ergebnis liest sich aber besser, als das Spiel von uns war“, so Barnstorfs Coach Jörg Robe nach der Begegnung. So waren die...