Zwei Grizzlys-Tests

Wolfsburg Ein Testspiel gegen die Ingolstadt Panther bestreiten die Grizzlys Wolfsburg (vorn Jeremy Dehner) am Freitag, 17. August (14.30 Uhr), in Straubing. Und zwar anlässlich des Gäubodenvolksfestcups (17. bis 19. August), an dem sie teilnehmen. Im Finale oder im Spiel um Platz 3 treffen sie am Sonntag,...