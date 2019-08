Märtens holt Titel mit dem „Dream Team“

In Ober-Ramstadt bei Darmstadt gingen die deutschen Meisterschaften im Rollkunstlaufen über die Bühne. Vom VfL Wolfsburg gingen Ricarda Zander und Chantal Märtens an den Start – und Letztere kehrte mit einem Meistertitel zurück in die Heimat. Märtens startete mit dem ohnehin erfolgsverwöhnten...