SSV Vorsfelde bejubelt Schmidtheisler-Show

Vorsfelde. In seinem ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Landesliga gewinnt der SSV Vorsfelde gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen mit 7:0.

Der SSV Vorsfelde macht die nächste Ansage an die Konkurrenz in der Fußball-Landesliga: Nach dem 7:2 im ersten Spiel bei Petershütte zündete die Mannschaft von Coach Burkhard Kick im ersten Heimspiel das nächste Feuerwerk und besiegte den TSV Landolfshausen/Seulingen mit 7:0 (1:0). Herausragend dabei: Angreifer David Schmidtheisler, dem binnen 20 Minuten vier Tore gelangen.

„David hat aus jeder Aktion einen Treffer gemacht. Ihm gelang alles, aber man muss auch sagen, dass die Mannschaft ihm die Treffer gut aufgelegt hat“, lobte Vorssfeldes Trainer Stürmer und Nebenleute. Bereits nach zwei Spielen haben die Vorsfelder 14 Treffer erzielt. „Ich habe schon vorhin zur Mannschaft gesagt, dass sie mir langsam unheimlich wird“, so Kick mit einem Schmunzeln. Der Torhunger hat den SSV auf Platz 4 hinter dem SC Göttingen, dem SSV Kästorf und der SVG Göttingen gespült, die jedoch alle ein mehr Spiel absolviert haben.

Diese außerordentlich gute Frühform hätte der neue SSV-Trainer nicht erwartet: „Ich hatte schon gehofft, dass es gleich läuft, aber erwartet habe ich es so nicht.“

Ein möglicher Schlüssel könnte vor allem der Spielstil sein, den Kick seinem Team eingeimpft hat. Durch das Spielen von vielen scharfen Pässen und wenigen Ballkontakten sieht Kick, der in seiner aktiven Zeit Profi beim VfL Wolfsburg war, vor allem einen Vorteil. „Das Gute ist, wenn du viel spielst, läufst du auch automatisch etwas weniger, und der Gegner läuft mehr. Das führt dazu, dass man als Mannschaft vielleicht am Ende dann doch ein paar Prozente mehr hat“, erklärte Kick.

Die Idee, diese Spielweise umzusetzen, kam dem Ex-Profi während eines Trainingsspiels mit seinen früheren VfL-Kollegen. „Ich kannte das von den Spielen mit der Traditionsmannschaft des VfL, bei denen wir meistens älter als unsere Gegner sind und nicht mehr die körperliche Fitness haben“, so Kick, der dort beispielsweise mit Frank Plagge oder Siggi Reich, dem Vater seines Stürmers Dustin, aufläuft.

Auch der stellte seine Abschlussqualitäten unter Beweis. Bereits nach fünf Minuten sorgte Schmidtheislers Sturmpartner für die Vorsfelder Führung. „Endlich sind wir mal in Führung gegangen und nicht der Gegner“, freute sich Kick. Bis zum Pausenpfiff tat sich Vorsfelde schwer, aber auch Landolfshausen kam kaum zu einer Torchance.

Nach der Halbzeit wurde es wild. Erst legte Reich das 2:0 nach, dann wurde die Partie wegen starker Regenschauer für 30 Minuten unterbrochen. Anschließend folgte die Schmidtheisler-Show. „Landolfshausen war nicht so schlecht. Wenn es am Ende 3:0 für uns ausgeht, geht das auch in Ordnung“, so Kick.

SSV: Probodziak – Sarstedt, Haberecht, Breit, Schmid (71. Erhoff)- Bammel, Gerloff, Broistedt, Cinquino (71. M. Kick) – Reich (68. Krüger), Schmidtheisler.

Tore: 1:0, 2:0 Reich (5., 51.), 3:0 Broistedt (63.), 4:0, 5:0, 6:0, 7:0 Schmidtheisler (63., 69., 75., 83.).