Vorsfelder Faustballer wird WM-Achter

Düdenbüttel, Leichlingen oder Armstorf – so heißen die Gegner, auf die Gian Rudolph für gewöhnlich mit den Zweitliga-Faustballern des MTV Vorsfelde trifft. Eine Woche lang war das jetzt wieder anders. In Winterthur in der Schweiz traf der 27-Jährige bis zum vergangenen Sonntag auf die Niederlande,...