Reislingen-Neuhaus muss Ballermann der Landesliga stoppen

Früh in der Saison treffen die Fußballer des SV Reislingen-Neuhaus auf Landesliga-Meisterschaftsfavorit SVG Göttingen. Mut macht den Reislingern der spielerisch starke Auftakt in Hainberg. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Göttingen aber zweimal klar durch. Viel zu holen gab es in der...