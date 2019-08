SSV-Frauen: Überraschender Coup in Weddel

Die Oberliga-Frauen des SSV Neuhaus überraschten am vergangenen Samstag in Weddel mit einem 8:6-Erfolg. Der Sieg über den VfR stand bis zum entscheidenden Satz im letzten Match der Partie auf des Messers Schneide. Dabei spielte die Aufstellung der Gastgeberinnen dem SSV-Quartett in die Karten....