Kreisklassen-Premiere: Die SG Heiligendorf bleibt unter sich

Vereinsinternes Derby im Herzberg-Stadion: Am zweiten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse erwartet am Samstagabend (18 Uhr) in Mörse die Drittvertretung der SG Heiligendorf/Mörse die eigene zweite Mannschaft. Für den Aufsteiger um Trainer Irvan Vokshi ist es die erste Partie in der neuen Liga – und...