Der VfB will „an den Besten dranbleiben“

Das Wort „Aufstieg“ meidet Mike Knobbe. Der Trainer des VfB Fallersleben will nicht unnötig Druck aufbauen. Doch Knobbe erklärt auch, dass seine Handballer deutlich stärker sind als noch vor einem Jahr – und in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison sprang immerhin Platz 3 heraus. Am Samstag starten...