Hungrige Ehmer laufen zu wenig

Am Tabellenende der Fußball-Kreisliga erwartet die FC-Reserve Aufsteiger Hehlingen. Beide Teams sind nach jeweils vier Spielen noch ohne Punktgewinn. Für den WSV Wendschott soll es nach der zweiten Schlappe in Folge gegen die FSG Neindorf/Almke wieder in die Erfolgsspur gehen. Das Spiel von...