In Nienhagen wird’s taktisch fordernd

Kein Team hat die Volleyball-Oberliga in der jüngeren Vergangenheit so geprägt wie der SV Nienhagen. Zwei Meisterschaften in Serie fuhr der SV zuletzt ein, doch nun fand ein Umbruch statt. Ist das die Chance für den VfL Wolfsburg? Die Wolfsburgerinnen sind am Samstag zu Gast beim Titelverteidiger.

Schon lange hätte es in Nienhagen Regionalliga-Volleyball geben können. Zweimal erspielte sich der SV das Aufstiegsrecht, doch beide Male lehnte er ab. „Nienhagen könnte höher spielen, aber sie fühlen sich offenbar sehr wohl in der Oberliga“, sagt VfL-Teamsprecherin Vivien Wagner. Dass der SV im vergangenen Sommer verzichtete, ist durchaus nachvollziehbar. Denn in Nienhagen hat ein weitreichender Umbruch stattgefunden.

Nach mehr als 20-jähriger Amtszeit trat Chefcoach Rolf Wagner kürzer. Der ehemalige Nationalspieler ist fortan Co-Trainer. Mit Philip Huke hat Nienhagen jedoch adäquaten Ersatz gefunden. Der Coach war zuletzt verantwortlich für das Regionalliga-Team des SC Langenhagen, ist dort noch immer Co-Trainer.

Doch nicht nur auf der Trainerposition hat sich Nienhagen verändert. Mehrere Leistungsträgerinnen pausieren oder haben das Team verlassen. Beim SV wird verstärkt auf den Nachwuchs gesetzt – und das Ziel ist „nur“ ein Mittelfeldplatz. Der Saisonstart lässt vermuten, dass der SV nicht die dominante Rolle spielen wird, die er in den zurückliegenden Spielzeiten inne hatte. Bei Eiche Horn Bremen setzte es bereits die erste Niederlage – wenn auch mit Personalproblemen.

Beim VfL hat man registriert, dass Nienhagen vielleicht anfälliger ist als in der Vorsaison. Klar ist aber auch: „Der SV ist ein Topteam. Die Mannschaft hat insgesamt sehr viel Erfahrung, ist breit aufgestellt“, erklärt Wolfsburgs Mannschaftssprecherin. Wagner erwartet eine große Herausforderung – vor allem in taktischer Hinsicht.

„Die Nienhagener Spielerinnen haben ein gutes Auge. Sie verstehen, wie sie den Gegner laufen lassen können“, sagt Wagner. Für den VfL gehe es nur über druckvolles Spiel. „Wir müssen den SV gleich mit unseren Aufschlägen vor schwierige Aufgaben stellen“, betont Wagner. „Wir wollen unser Spiel durchziehen.“ Der Schwerpunkt der Trainingsarbeit lag deshalb auf Aufschlag und Annahme. „Das sind die Grundlagen. Das muss passen“, sagt Wagner.

Bei den Wolfsburgerinnen wird Sophie Ludwig ins Team zurückkehren. Die Libera wurde in Gnarrenburg schmerzlich vermisst. Fehlen werden dem VfL allerdings gleich zwei Spielerinnen, die auf der Mitte zu Hause sind. Kim Lochau und Sarah Ackermann werden in Nienhagen nicht mitwirken können. Es bleiben Antje Dehl und Anja Domeyer. „Wir haben auf der Mitte etwas weniger Optionen, sind aber noch immer doppelt besetzt“, sagt Wagner. „Wir sind personell gut aufgestellt, können mit einem guten Gefühl nach Nienhagen fahren.“

SV Nienhagen – VfL Wolfsburg Samstag, 15 Uhr.