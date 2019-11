U23 geht ganz seriös auf Torejagd

Sonntag, 12 Uhr. Keine gewöhnliche Anstoßzeit für ein Fußballspiel. Das gilt nicht für die Regionalliga-Fußballer des VfL Wolfsburg. Mehrfach im Saisonverlauf sind sie die Frühstarter in einen Spieltag. So auch an diesem Sonntag, an dem sie um 12 Uhr im AOK Stadion den Tabellenletzten Hannoveraner...