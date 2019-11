Sechs ganz schnelle Wiedersehen in der Kreisliga

Der 14. Spieltag am Sonntag läutet bereits die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga ein und ist gleichzeitig der letzte vollständige Spieltag vor der Winterpause. Es kommt zu denselben Begegnungen wie in der vergangenen Woche, lediglich das Heimrecht ändert sich. Die Begegnung des WSV Wendschott...