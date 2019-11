Die U23 des VfL Wolfsburg siegt 5:0 mit Profi-Power

Die U23 des VfL Wolfsburg hat am Sonntag vor 301 Zuschauern im AOK-Stadion den fünften Regionalliga-Sieg in Folge geschafft. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl konnte in der Partie gegen den VfB Oldenburg aber auf namhafte Hilfe bauen: Die zuletzt lange Verletzten Daniel Ginczek und Xaver...