Lupo reist mit klarem Ziel und Vorsicht zum Schlusslicht

Wolfsburg. Vier Spiele ungeschlagen, dabei acht Punkte gesammelt – Lupo Martini Wolfsburg scheint in der Fußball-Oberliga nun richtig angekommen zu sein. Am Samstag steht um 14 Uhr die nächste Partie an, Gegner ist Blau-Weiß Tündern, das Schlusslicht. Ein Sieg muss da doch Pflicht sein, oder?...