VfL Wolfsburg: Gewonnen und doch verloren

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg rutscht trotz Siegs auf den Relegationsplatz in der Volleyball-Oberliga der Frauen ab.

Gewonnen und doch auf den Relegationsrang abgerutscht: So recht wussten die Volleyballerinnen des VfL Wolfsburg nicht umzugehen mit dem vergangenen Wochenende. Der VfL setzte sich zwar überraschend beim Oberliga-Zweiten Bremen 1860 durch, dennoch mussten die Wolfsburgerinnen die TG 1860 Münden an sich vorbeiziehen lassen. Das 3:2 (25:19, 19:25, 25:17, 18:25, 15:11) in Bremen war nicht genug.

Letztlich überwog aber das Positive. Bei einem der Topteams gewonnen und damit ein großes Ausrufezeichen gesetzt zu haben, ist moralisch viel wert. Der Verlust des sechsten Tabellenrangs war zu verschmerzen. „Der Sieg hat gut getan“, betonte Teamsprecherin Vivien Wagner. Es waren sogar die vollen drei Punkte drin. „Ein Viersatzsieg war möglich. Dass wir den einen Zähler noch abgegeben haben, ist schade.“

Ihr Team war Bremen immer einen Schritt voraus, legte stets vor. So ging der intensive Satz 1 an die Wolfsburgerinnen. „Im ersten Durchgang haben sich die Mannschaften nichts geschenkt“, berichtete Wagner. „Bremen ist sehr kämpferisch angetreten, und wir haben dagegengehalten.“ 1860 überzeugte durch eine starke Defensivarbeit, machte es den Gästen schwer, Punkte abzuschließen. „Bremen hat immer noch eine Hand an den Ball bekommen“, erklärte Wolfsburgs Teamsprecherin. Doch der VfL blieb hartnäckig, versuchte es immer wieder und zwang Bremen zu Fehlern. „Wir haben ihnen unser Spiel aufgedrückt“, betonte Wagner.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeberinnen das Risiko im Aufschlagspiel und wurden belohnt. „Wir hatten Probleme in der Annahme, sind spielerisch etwas abgefallen“, sagte Wagner. Doch die Wolfsburgerinnen fanden schnell zurück, sicherten sich den dritten Satz klar mit 25:17 und führten damit wieder 2:1 nach Sätzen. „In Satz 4 hat 1860 alles-oder-nichts gespielt“, berichtete Wagner. Bremen schaffte den Satzausgleich. Im entscheidenden Fünften behielt der VfL die Nerven und spielte seine leichten Vorteile aus.

Für Wagner war der Sieg verdient. „Das war unsere beste Block-Leistung der Saison, darüber haben wir die Partie gewonnen“, betonte sie. „Die Begegnung war von beiden Seiten hochklassig, das war sehr guter Oberliga-Volleyball.“ Ein Sonderlob erhielten Sarah Ackermann, die im Block überzeugen konnte, und Sophie Ludwig, die als Libera zudem viele Bälle rausholte. „Die beiden waren super drauf“, betonte Wagner.

VfL: Schlegelmilch, Rentsch, Domeyer, Sievert, Marfeld, Heißner, Matschke, Ackermann, Khalitova, Ludwig, Wagner.