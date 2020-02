Tennisfrauen des TV Jahn rutschen in den Abstiegssumpf

Zwei Ausfälle waren mindestens einer zu viel. Ohne die Stammspielerinnen Lenka Bruchova und Jasmin Heckel waren die Tennisspielerinnen des TV Jahn Wolfsburg beim HTV Hannover chancenlos. Mit 0:6 gingen die Wolfsburgerinnen unter, nicht ein Satzgewinn war ihnen vergönnt. Nun befinden sie sich mitten im Abstiegskampf.

Bisher hatte sie auf die Zähne gebissen, am Wochenende kam jedoch für Heckel zu den Fußproblemen noch eine Erkältung hinzu. Jahns Nummer 3 war gezwungen auszusetzen. Bei ihrer Doppelpartnerin Bruchova brach der überstanden geglaubte Infekt wieder aus, der die Tschechin bereits seit Dezember beschäftigt. Nach einer weiteren Woche Trainingspause lief sie auch am Wochenende nicht auf. „Lenka hat über Wochen hinweg nur sporadisch trainieren können. Sie einzusetzen, wäre nicht vernünftig gewesen“, erklärte Jahn-Coach Milan Pesicka. Carina Skusa und Emma Gerono rückten ins Team. Für Gerono war es der zweite Punktspieleinsatz des Wochenendes, nachdem sie tags zuvor bereits für die Reserve aufgelaufen war.

Das neu zusammengestellte Wolfsburger Team schlug sich in Hannover achtbar, musste jedoch einsehen, dass der HTV nicht zu bezwingen war. Skusa spielte sich an Position 2 immer besser ins Match hinein und forderte ihre favorisierte Gegnerin vor allem im zweiten Satz. Mit 2:6, 6:7 unterlag die Wolfsburgerin. Gerono verkaufte sich ebenfalls gut, verlor aber mit 4:6, 3:6.

Einen starken Auftritt legte Laura Pesickova im Topspiel des Tages hin. Doch auch Jahns Nummer 1 hatte Tiebreak-Pech. Mit 4:6, 6:7 verlor Pesickova. Kapitänin Lisa Alaimo unterlag mit 6:7, 0:6. „Wir hatten gehofft, dass mehr drin ist. Aber Hannover trat in Bestbesetzung an und hat das Maximum herausgeholt“, sagte Pesicka. Die Doppel gingen glatt an den HTV. Pesickova/Alaimo (1:6, 0:6) und Skusa/Gerono (2:6, 1:6) verloren.

Nach der zweiten Niederlage in Folge finden sich die Wolfsburgerinnen nun im Abstiegskampf wieder. „Wir stehen vor einem Schlüsselspiel“, betonte Pesicka. Am Sonntag ist der TV Jahn zu Gast bei Lokalrivale und Tabellennachbar Braunschweiger THC II. „Da müssen wir punkten“, betonte Pesicka. Viel wird davon abhängen, ob Heckel und Bruchova rechtzeitig fit werden. „Mindestens eine der beiden sollte zurückkehren, sonst wird es schwierig“, erklärte Pesicka. „Ich hoffe, dass wir rechtzeitig die Kurve bekommen.“ Einen Abstieg wie 2018 will der Coach vermeiden. Damals ging es völlig überraschend nach einer verkorksen Saison hinunter in die Landesliga.