Statt nach New York geht’s in den eigenen Garten

„Eigentlich“, sagt Yavuz Ögüt mit Wehmut in der Stimme, „wäre ich jetzt gerade bei einer Meisterschaft in New York.“ Die ist allerdings längst abgesagt, so wie aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen im Brazilian Jiu-Jitsu. In dieser Kampfsportart gehört der Athlet des VfL Wolfsburg zur Weltspitze. Ögüt fürchtet allerdings, dass er noch sehr lange auf seinen Sport verzichten muss.

Während Funktionäre in anderen Sportarten schon auf die Zeit nach dem Sommer schielen, um wieder Wettkämpfe aufnehmen zu können, sieht der Wolfsburger eher schwarz. „Ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit etwas wird“, sagt er und meint damit das komplette Jahr 2020. Denn so nah wie beim Brazilian Jiu-Jitsu kommt man sich in den wenigsten Sportarten. Der Schwerpunkt liegt schließlich auf dem Bodenkampf. „Gesicht an Gesicht, mehr Kontakt geht gar nicht“, weiß Ögüt. Dementsprechend hoch wäre das Infektionsrisiko. Das Corona-Virus hätte leichtes Spiel.

Hinzu kommt: Der VfL-Athlet ist mit seinem Sport weltweit unterwegs, würde die Viren im Falle des Falls auch noch verbreiten. Nach dem Wettkampf in New York wäre er nächste Woche gleich weiter nach Barcelona geflogen. Ende Juni wollte er in Las Vegas an den Start gehen. „Der Flug ist aber auch schon abgesagt worden“, erzählt er. Eigentlich hatte Ögüt Mitte März an einem Event in Los Angeles teilnehmen wollen. „Aber zwei Tage vor meinem Flug hat US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für EU-Bürger verhängt“, berichtet der Wolfsburger seufzend.

Noch nicht offiziell abgesagt ist die Weltmeisterschaft mit Anzug Ende August, erneut im Glücksspiel-Paradies Las Vegas. „Aber das kann eigentlich nichts werden. Zumal da immer zig tausend Menschen hinkommen“, weiß Ögüt. Die WM ohne Gurt soll dann Mitte Dezember stattfinden. „Vielleicht hat sich dann alles normalisiert“, hat er noch zarte Hoffnung, dass sie stattfindet. Auf der anderen Seite: „Was soll bis dahin anders sein?“ Denn auch bis Dezember wird’s wohl keinen Impfstoff gegen das heimtückische Virus geben.

Doch nur ein Serum wird seinem Sport wohl helfen. Denn aufgrund des notwendigen engen Kontakts mit dem Gegenüber ist derzeit nicht mal ein Training möglich. Auch Fitnessstudios sind geschlossen. „Ich kann nur mit dem Fahrrad fahren und mit der Langhantel, die ich zum Glück noch seit Jahren rumfliegen hatte, ein bisschen was im Garten machen“, erklärt Ögüt, der dabei tatkräftige Unterstützung von seinem dreijährigen Sohn Mellow bekommt. Mit ein wenig Gymnastik hat er sich so ein kleines Fitness-Workout zusammengestellt. Das ist für jemanden, der in sportlicher Hinsicht vom Körperkontakt lebt, nicht viel. Aber besser als gar nichts.

„Ja, das ist schon frustrierend“, sagt Ögüt, dem aber wichtig ist: Er kann zwar seinen Sport gerade nicht ausüben, doch viele andere Menschen leiden ungleich mehr unter der Corona-Pandemie. „Das ist Jammern auf höchstem Niveau. Bei anderen geht es um die Existenz und die Gesundheit“, erklärt der Wolfsburger, der in der Wettkampfpause tatsächlich auch etwas Gutes findet. Denn: Weil keine Turniere stattfinden, kann niemand Punkte für die Weltrangliste sammeln – und den Wolfsburger von Platz 1 vertreiben. „Es ist wenigstens etwas“, sagt Ögüt.