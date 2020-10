Bei Wolfsburgs U23 wächst stetig ein Team zusammen: Auf die Regionalliga-Fußballer des VfL Wolfsburg wartet am Samstag aber schon die nächste Bewährungsprobe. Sie müssen auswärts beim SSV Jeddeloh ran, der bislang auf einen Sieg sowie je zwei Remis und Niederlagen kommt.

Der 1:0 Sieg aus der Vorwoche gegen Topteam VfB Oldenburg dürfte reichlich Selbstvertrauen gegeben haben. Genau solch eine kämpferische Leistung erwartet Trainer Henning Bürger wieder. „Gegen Oldenburg hat uns das super gefallen. Da haben wir eine top Mentalität an den Tag gelegt. Das ist es, was wir immer sehen wollen, was aber eine so junge Mannschaft noch nicht immer umsetzen kann“, sagt er.

Der VfL-Nachwuchs ist angekommen

Nach vier absolvierten Spielen belegen die Grün-Weißen Platz 3. Die schwache Vorbereitung ist abgehakt. Nicht jeder hat wohl mit drei Siegen aus den ersten vier Begegnungen gerechnet. Während der VfL II in den Testspielen mit seinen jungen Akteuren oft noch nicht richtig im Männerfußball angekommen zu sein schien, hat sich dies nun offenbar geändert. Gegen Oldenburg zeigten alle Beteiligten eine kämpferisch tolle Leistung.

Neben der körperlichen Robustheit und Einstellung muss allerdings auch immer das Fußballerische funktionieren. Zuletzt überzeugte vor allem die Defensive. Die Dreierkette stand gegen Oldenburg wie eine Eins. Auffällig gut war Anselmo García MacNulty, der noch U19 spielen kann. Er profitierte vom dünn besetzten U23-Kader und überzeugte bei seinem Regionalliga-Debüt gegen Oldenburg. Mit seiner Ruhe und fairen Zweikampfführung heimste der Innenverteidiger ein Sonderlob ein. „Anselmo ist ein hochtalentierter Junge, der eine gute Zukunft vor sich hat. Er hat gut gespielt. Aber ob er nun dauerhaft bei der U23 dabei ist, lasse ich noch offen“, sagt Bürger.

Bryang Kayo sticht heraus

Schon seit Saisonbeginn sticht der athletische Bryang Kayo heraus. Der 18-jährige US-Boy ist auch noch in der A-Jugend spielberechtigt, hat sich aber einen Stammplatz in Bürgers Elf erkämpft. Gutes Raumverständnis und schnelle Körpertäuschungen zeichnen ihn aus. „Er spult ein hohes Laufpensum ab. Da ist er in jedem Spiel unter unseren Top 3.“ Verheizen will Bürger ihn aber nicht. Gibt es eine Pause?

SSV Jeddeloh – VfL Wolfsburg U23, Samstag, 15 Uhr.