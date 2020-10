Die Spieler des SSV Neuhaus triumphierten in Vechelde gegen den SV Arminia mit 7:5. Das weiter in der Tischtennis-Verbandsliga auf Erfolgskurs schwimmende SSV-Sextett war vor einer ausgeglichenen und schweren Partie gewarnt gewesen, setzte sich schlussendlich verdient durch.

„Gegen Vechelde ist es immer schwer. Durch die kleine Halle und die vielen Zuschauer besteht die Mannschaft aus sieben Gegnern“, sagt SSV-Kapitän Gabor Nagy über die Stärke des Gegners. Trotz einiger persönlicher Enttäuschungen sei der 7:5-Erfolg das Wichtigste gewesen, meint Nagy.

Allen voran lobte der Ungar SSV-Spitzenspieler Niklas Beliaev und Uwe Bertram für ihre „bärenstarke Leistung“ und das Behalten ihrer „weißen Weste“. Außerdem hob er das SSV-Duo im unteren Paarkreuz hervor: „Nils Baartz und Jonathan Aretz bekommen ein Extralob für ihre 2:2-Bilanz. Es ist nicht selbstverständlich, gegen das starke untere Vechelder Paarkreuz zu punkten. Sie haben die beiden letzten und damit entscheidenden Zähler eingefahren und so den Sieg garantiert.“

Bei Nagy und Ceylan lief es nicht rund

Etwas unzufrieden waren hingegen Serkan Ceylan und Nagy. Der Nummer 2 aus Neuhaus gelang kein Einzelerfolg. Ceylan kassierte eine Fünfsatzniederlage gegen Patrick Lippe und eine 0:3-Pleite gegen Josef Rempe. „Bei Serkan lief nicht viel zusammen, er war verständlicherweise geknickt“, berichtete Nagy, der selbst mit seiner Niederlage gegen Pascal Preis haderte.

Sechs Fünfsatzspiele sprechen für die Ausgeglichenheit der Partie, doch die wichtigsten Fünfsatzerfolge gingen an das SSV-Team. Nagy meinte: „Die beiden Fünfsatzspiele in der Mitte und in der ersten Einzelrunde – die waren richtungsweisend. Uwe und ich konnten die beiden Spiele noch nach einem 0:2-Satzrückstand umdrehen. Das gelang uns nur durch unsere große Erfahrung. Denn schon zu diesem Zeitpunkt war uns klar, dass nur ein Sieg zählt.“

Denn am kommenden Wochenende wartet mit Wolfenbüttel der nächste Kracher auf den SSV.

Punkte SSV Neuhaus: Beliaev (2), Bertram (2), Nagy, Baartz, Aretz.