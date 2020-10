Der Mannschaftsbus des VfB Fallersleben wird in den kommenden Wochen reichlich Kilometer machen. Fünf Oberliga-Auswärtsspiele in Folge stehen für die VfB-Handballer auf dem Programm. Los geht’s bei Mitaufsteiger SG Börde Handball in Schellerten im Kreis Hildesheim.

Bis Ende November werden sich die Fallersleber und ihre Zuschauer gedulden müssen, ehe es am Windmühlenberg weiter geht. Bis dahin ist der VfB auf Reisen. Ganze fünf Auswärtsauftritte in Serie weist der Oberliga-Spielplan für den Aufsteiger aus. Das Programm ist durchaus anspruchsvoll. Börde (10. Oktober) und der TV Stadtoldendorf (14. November) sind ebenbürtige Gegner. Mit den SF Söhre (8. November) und dem MTV Großenheidorn (21. November) warten allerdings Aufstiegskandidaten auf die Hoffmannstädter. Nur bei der HSG Plesse-Hardenberg (31. November) geht der VfB als Favorit in die Partie.

Erinnerungen an das knappen Verbandsliga-Titel-Rennen

Zum Start der Reise-Wochen treten die Fallersleber bei einem Gegner an, den sie nur allzu gut kennen – womöglich besser als jeden anderen der Liga. Denn das letzte Aufeinandertreffen liegt „nur“ knapp elf Monate zurück. In der vergangenen Saison lieferten sich der VfB und die SG ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Verbandsliga-Meisterschaft. Die Fallersleber setzten sich letztlich durch, das eine direkte Duell ging allerdings an Börde. Nun peilen beide Mannschaften eine Liga höher den Klassenerhalt an.

Die Hoffmannstädter kamen im November 2019 bei der SG mit 23:33 unter die Räder. Die Niederlage hatte damals Spuren hinterlassen, schließlich wähnte man sich doch auf Augenhöhe im Spitzenspiel. Mittlerweile ist die Pleite vergessen, zumal VfB-Trainer Mike Knobbe betont: „Wir sind ein anderes Team als damals.“

Knobbe hofft auf kleineren Heimvorteil für die SG Börde

Und noch etwas ist anders: Statt Zuschauerzahlen im dreistelligen Bereich und entsprechender Lautstärke sind nun deutlich unter 100 Fans in der engen Börder Halle zu erwarten. „Mehr dürften unter den Corona-Auflagen eigentlich nicht Platz finden“, meint Knobbe. „Ich denke, die Atmosphäre wird eine andere sein als in 2019. Der Heimvorteil wird weniger groß sein.“

Die Fallersleber wittern ihre Chance. Der Saisonstart hat Knobbe gezeigt, dass seine Mannschaft auf Oberliga-Niveau ist. . Überragend in den Reihen der Fallersleber war Spielmacher Christian Lopez. „Hameln musste seine Deckung wegen Christian komplett umstellen“, berichtet Knobbe. „Er fühlt sich sehr wohl bei uns, geht in seiner Rolle mit all den Freiheiten auf. Christian muss nicht viel nachdenken, sondern spielt einfach.“ Der VfB nahm viel Positives mit aus dem Hameln-Heimspiel. Doch noch herrscht beim VfB Ungewissheit vor dieser historischen ersten Oberliga-Spielzeit des Klubs.

Bördes Startpleite: Rückschlag oder Trotzreaktion?

Börde hingegen ging im Lokalderby bei den SF Söhre mit 19:39 unter. Eine solche Abfuhr kann verunsichern. „Eine so deutliche Niederlage tut weh und setzt sich in manchen Fällen im Kopf fest“, sagt Knobbe. Aber: „Sie kann auch eine Trotzreaktion hervorrufen“, warnt der VfB-Trainer.

SG Börde Handball – VfB Fallersleben, Samstag, 19.30 Uhr, Schellerten.